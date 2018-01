Confcommercio: disagio sociale in leggero calo a novembre

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Il Misery Index Confcommercio (Mic) di novembre è sceso a quota 18,6 punti, un decimo di punto in meno rispetto al mese precedente. L’andamento del Mic, si legge in una nota dell'associazione, dell’ultimo mese è sintesi di una stabilità dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto, e di una lieve diminuzione della disoccupazione estesa. Nel mese di novembre la disoccupazione estesa è calata a 13,6%, mentre i prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dell'1,7 per cento.