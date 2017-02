Confcommercio: consumi in crescita dello 0,3% a dicembre

Titta Ferraro 6 febbraio 2017 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato a dicembre 2016 una crescita dello 0,3% rispetto a novembre e dello 0,5% su base annua. Nel complesso del 2016 l’indicatore ha mostrato una variazione dello 0,5%, in ridimensionamento rispetto a quanto rilevato nel 2015, sintesi di una evoluzione meno favorevole per entrambe le componenti, beni e servizi. Per i beni, in particolare, si è registrata, nella seconda parte dell’anno, una significativa battuta d’arresto.