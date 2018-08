Confcommercio, appello al Governo: "Nella manovra misure per le imprese"

Alessandra Caparello 28 agosto 2018 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Il Governo introduca nella prossima legge di bilancio misure a sostegno delle imprese. L’appello arriva dalla Confcommercio che plaude all’intenzione di rendere operativi i principali strumenti di incentivazione dell’innovazione – dall’iperammortamento al credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo - per favorirne l’accesso alla grande platea delle piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 90% del nostro sistema produttivo.“Manca all’appello però ed è una questione non più rinviabile" sottolineano dall’associazione “la decisione di una riduzione strutturale del costo del lavoro necessaria per recuperare la fisiologica esigenza di flessibilità e favorire la crescita occupazionale”. “Più in generale” conclude l’associazione guidata da Carlo Sangalli “Confcommercio chiede politiche pubbliche per la competitività orientate al rispetto dei principi dello Small Business Act europeo e allo Statuto delle imprese del 2011”.