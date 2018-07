Confcommercio: "Su liberalizzazione disponibili al confronto"

Alessandra Caparello 13 luglio 2018 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

La Confcommercio plaude all’iniziativa del governo sul freno alla liberalizzazione degli orari dei negozi presentata nei giorni scorsi.“Prendiamo atto dell’intenzione del Governo e del Parlamento di intervenire per regolamentare gli orari dei negozi. Come abbiamo sempre sostenuto, e i fatti ci hanno dato ragione, la deregolamentazione totale degli ultimi anni non ha prodotto particolari effetti sui consumi e sull’occupazione, né ha incrementato la concorrenzialità del settore, peraltro già ampiamente liberalizzato da tempo”.Così in un comunicato stampa il Delegato per le Politiche del commercio di Confcommercio, Enrico Postacchini.“Siamo, dunque, disponibili al confronto – sottolinea Postacchini - per la reintroduzione di una regolamentazione minima a nostro avviso indispensabile per il mantenimento del pluralismo distributivo e come migliore garanzia per lo sviluppo delle imprese di ogni dimensione”.