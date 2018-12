Confcommercio: Misery Index stabile a 17,8 punti a ottobre

Daniela La Cava 6 dicembre 2018 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Stabile a ottobre il MIC (Misery Index Confcommercio, l’indice di disagio sociale), attestandosi a 17,8 punti. settembre. "Il dato dell’ultimo mese è sintesi di un peggioramento della disoccupazione e di un ulteriore ridimensionamento della dinamica dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto - si legge in una nota di Confcommercio -. La sostanziale stabilità registrata dall’indicatore nell’ultimo trimestre si inserisce in un contesto in cui l’economia italiana è tornata a registrare, dopo oltre quattro anni, un ridimensionamento seppure modesto". Ad ottobre il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,6%, in aumento di tre decimi di punto rispetto al mese precedente e in diminuzione di quattro decimi nel confronto con lo stesso mese del 2017.