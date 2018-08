Confcommercio, ISTAT: "Contesto ancora debole rispetto allo scorso anno"

Alessandra Caparello 31 agosto 2018 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Gli ultimi dati dell’Istat sul PIL confermano la presenza di un contesto congiunturale ancora debole e meno positivo rispetto alla fine dello scorso anno. Così l’Ufficio studi di Confcommercio secondo cui il calo per il secondo mese consecutivo del numero degli occupati non sembra ancora in grado di invertire la tendenza rispetto alle buone dinamiche degli ultimi anni.“Tuttavia, la relazione tra rallentamento dell'economia e dinamiche occupazionali è evidente” dice l’Ufficio studi “e, in particolare, solo la componente relativa agli ultra 50enni continua a essere positiva. Quanto all'inflazione” conclude “l'ulteriore rafforzamento di agosto resta condizionato da un'evoluzione sostenuta dei prezzi dei beni e servizi acquistati con maggiore frequenza, a partire dalle componenti legate all'energia, costituendo quindi inflazione importata".