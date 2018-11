Commissione Ue peggiora stime deficit-Pil Italia: nel 2019 al 2,9%, nel 2020 al 3,1%

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2018 - 11:40

MILANO

LaCommissione europea ha peggiorato le stime sul rapporto deficit-Pil dell'Italia. E' quanto emerge dalla pubblicazione delle Previsioni economiche d'autunno avvenuta oggi. Per il 2019, si prevede un deficit-Pil al 2,9%, per il 2020 al 3,1%. Da segnalare che, in base al Nadef e alla manovra del governo M5S-Lega, il deficit-Pil per il 2019 è atteso al 2,4%.