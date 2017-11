Commercio: segnali incoraggianti, possibile Natale di ripresa per i consumi (Confesercenti)

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

"Idati Istat sulle vendite al dettaglio in crescita nel mese di settembre lanciano un segnale incoraggiante, che fa sperare finalmente in un Natale di vera ripresa dei consumi. Ma prima di poter esprimere valutazioni definitive è necessario attendere un consolidamento: di recente già in altre occasioni si sono registrate variazioni positive che alla prova dei fatti si sono rivelate effimere". Questo il commento di Confesercenti.