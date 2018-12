Commercio: rimbalzo vendite al dettaglio a ottobre ancora troppo fiacco (Unc)

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

"Paese ancora fermo! Certo poteva andare anche peggio, ma l'inversione di tendenza, dopo i dati negativi di settembre, è ancora troppo fiacca per poter cantar vittoria. Siamo ai soli aumenti da zero virgola! Per gli alimentari, poi, siamo ancora in territorio negativo". Così Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commenta i dati sul commercio diffusi oggi dall'Istat. A ottobre le vendite al dettaglio hanno registrato un +0,1% su base mensile e un +1,5% su base annua."Unico dato realmente positivo sono le vendite dei piccoli negozi, che nel settore alimentare, con +2,8% annuo, doppiano la grande distribuzione, ferma a +1,4%", prosegue Dona. "Certo se si confrontano i dati di oggi con quelli pre-crisi dell'ottobre 2008, le vendite totali delle imprese operanti su piccole superfici sono ancora inferiori del 14,1%".