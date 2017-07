Commercio: a giugno surplus extra Ue in calo

Titta Ferraro 24 luglio 2017 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

A giugno il surplus del commercio estero extra Ue si attesta a 3,278 miliardi di euro, in flessione rispetto ai 3,46 mld dell'analogo mese del 2016. Lo rende noto l'Istat. Entrambi i flussi commerciali sono in contrazione, con una diminuzione più marcata per le importazioni (-5,3%) che per le esportazioni (-1,6%). La flessione congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue è estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, a esclusione dei beni di consumo durevoli (+3,1%).Nell’ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue risulta negativa (-1,5%), più marcata per l’energia (-16,3%) e i beni strumentali (-2,0%). Le vendite dei beni di consumo durevoli sono in lieve aumento (+1,3%).