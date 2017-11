Commercio: UNC, "ottimi dati ma da settembre 2008 -15,5% per piccoli negozi"

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

"Ottimi dati. Le vendite crescono sia in valore che in volume, sia per il settore alimentare che non alimentare. Persino i piccoli negozi tirano finalmente un sospiro di sollievo e registrano un +1,4% su base annua, +1,2% per gli alimentari e +1,4% per i non alimentari". Questo il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC), dopo la pubblicazione da parte dell'Istat delle vendite al dettaglio di settembre, che sono aumentate dello 0,9% rispetto ad agosto e del 3,4% su settembre 2016. "Certo, rispetto ai valori pre-crisi c'è ancora da colmare una voragine, specie per i piccoli negozi e per le vendite non alimentari. Se si confrontano i dati di oggi con quelli di settembre 2008, infatti, le vendite in valore sono diminuite nel complesso del 5,1%, ma per i piccoli negozi il calo è del 15,5%, -13,2% per gli alimentari e addirittura -16,1% per i non alimentari", ha concluso Dona.