Commercio: Germania primo mercato di sbocco dell'Italia, Usa al terzo posto

Valeria Panigada 12 luglio 2018 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

LaGermania e la Francia si confermano i principali mercati di sbocco delle vendite di merci dell'Italia, con quote pari, rispettivamente, al 12,5% e al 10,3% delle esportazioni nazionali nel 2017. Lo ha reso noto l'ultimo rapporto sul commercio realizzato dall'Istat in collaborazione con l'Ice. Gli Stati Uniti, al centro delle tensioni commerciali per la questione dei dazi, si collocano al terzo posto tra i paesi partner, con una quota del 9%. Seguono Spagna e Regno Unito (5,2% per entrambe). Tra i principali paesi, i mercati di sbocco più dinamici nel 2017 sono stati invece Cina, Stati Uniti e Russia.