Commercio: Codacons, consumi non ripartono nemmeno a Natale. E' ancora crisi nerissima

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

I consumi delle famiglie non ripartono come dovrebbero, e anche durante l’ultimo Natale si è registrata una contrazione degli acquisti. Lo sottolinea il Codacon, commentando i dati Istat sulle vendite al dettaglio, diffusi oggi, che hanno mostrato un calo a dicembre e una modesta crescita sull'intero 2017. “L’indagine dell’Istat rivela non solo la mancata ripresa delle vendite, ma anche una profonda modifica delle abitudini degli italiani, che stanno progressivamente abbandonando i negozi tradizionali in favore dei discount, unici esercizi che registrano performance soddisfacenti – spiega il presidente di Codacons, Carlo Rienzi – Nemmeno occasioni come il Natale o i saldi di fine stagione, un tempo attesi dai consumatori, riescono a salvare il commercio, che vive ancora una crisi nerissima”.Ma il dato più preoccupante per il Codacons è il drastico calo delle vendite fatto registrare dai piccoli negozi (-0,8%). “Di questo passo le botteghe e i negozi di quartiere sono destinati a scomparire del tutto dalle nostre città, schiacciati dalla concorrenza delle grandi multinazionali e del commercio online. Per questo serve incrementare le occasioni di acquisto, liberalizzando i saldi tutto l’anno e promuovendo iniziative come il Black Friday”, conclude Rienzi.