Commercio: Calenda, con piano Industria 4.0 puntiamo a favorire ancora più aziende

Titta Ferraro 16 febbraio 2017 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

“Un altro anno record per il Made in Italy che dimostra come l’Italia abbia un tessuto industriale forte e vitale che viene premiato da una crescita della domanda internazionale nei nostri settori di specializzazione". Così il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda commenta i dati diffusi oggi dall’Istat sul commercio estero nel 2016 che evidenziano un surplus di 51,6 miliardi di euro ed esportazioni record per 417 mld di euro (+1,1%).

"La sfida per il governo è quella di portare sempre più imprese ad esportare ed innovare - prosegue Calenda - . Il Piano Straordinario per il Made in Italy, lanciato tre anni fa e rafforzato ulteriormente con l’ultima legge di bilancio, ed il Piano Industria 4.0 vanno esattamente in questa direzione”.