Colvin: raccolti 8 milioni di euro nel primo Round di Serie A, nuovo investimento con Mediaset

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Chiude il suo primo Round di Serie A raccogliendo 8 milioni di Euro la startup spagnola dei fiori a domicilio Colvin. Questo Round di Serie A fa salire a quota 11 milioni di Euro la raccolta della startup, a soli due anni dalla sua nascita e ad uno dal suo ingresso in Italia.Dopo il funding da 6 milioni di Euro chiuso ad ottobre 2018, con P101 SGR lead investor, l’e-commerce dei fiori ottiene un ulteriore investimento da 2 milioni di Euro. Il nuovo investimento è ripartito tra il fondo MIP e la copertura mediatica esclusiva di Mediaset in Italia. Mediaset, in particolare, contribuirà ad accelerare e rafforzare la notorietà di Colvin in Italia attraverso campagne TV, soprattutto durante i momenti più rilevanti per il settore come San Valentino, la Festa della Donna e la Festa della Mamma. Strategia che in Spagna, grazie alla copertura media garantita da Mediaset Spagna nel Seed Round, ha permesso alla startup di incrementare significativamente il traffico sul sito e le conversioni e di raggiungere una diffusione omogenea e capillare del servizio in tutti i grandi centri urbani.“Grazie a questo funding, potremo sostenere la crescita internazionale di Colvin e accrescere la notorietà e la penetrazione del nostro brand in Italia, raggiungendo risultati senza precedenti. Già nelle prossime settimane lanceremo il servizio in un nuovo mercato del nord Europa, ed è solo il primo del 2019 – ha dichiarato Andrés Cester, founder & CEO di The Colvin Co. “Siamo fieri e onorati di avere la fiducia anchedi Mediaset Italia e MIP, ad ulteriore testimonianza della validità della nostra strategia, rivolta a rivoluzionare un settore ancora molto tradizionale come quello dei fiori e diventare il brand leader in Europa in un segmento di mercato che presenta grandi opportunità di crescita”.