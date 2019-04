Coldiretti: nel 2018 spesa alimentare delle famiglie al palo, crescita di appena lo 0,3%

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Ferma nel 2018 la spese per le famiglie per prodotti alimentari crescendo di appena lo 0,3% rispetto ad un anno prima. Lo rende noto un’analisi di Coldiretti sulla base di dati Ismea presentati in occasione della diffusione dei conti economici 2018 dell’Istat. Preoccupa in maniera particolare il lieve aumento della spesa attribuibile solo alla crescita dei prezzi medi elle referenze piuttosto che alle quantità messe nel carrello.Si tratta di un sensibile rallentamento rispetto allo scorso anno in cui la crescita – sottolinea la Coldiretti – era stata del 3%. In questo contesto è importante scongiurare l’aumento dell’Iva per difendere i consumi in un momento di stagnazione dell’Italia. L’aumento dell’Iva rischia di riguardare – continua la Coldiretti – anche beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e il vino e la birra al 22% che rappresentano componenti importanti nei consumi delle famiglie. La spesa alimentare – evidenzia la Coldiretti – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un sensore attendibile della situazione in cui si trovano gli italiani.