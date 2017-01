Coima Res, stipulato contratto di locazione con NH Hotel per immobile Gioiaotto

Valeria Panigada 23 gennaio 2017 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Coima Res ha stipulato con NH hotel Group un contratto di locazione per la porzione a uso hotel dell'immobile Gioiaotto a Milano, di proprietà del fondo MHREC detenuto per l'86,7% da Coima Res. Il nuovo contratto ha una durata di 9 anni, con opzione di rinnovo per altri 6, a un canone minimo di 1,5 milioni di euro all'anno, con un potenziale incremento in base al fatturato dell'hotel. NH Hotel si è impegnata a investire circa 4 milioni di euro, entro il 2018, in lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'immobile. Coima Res stima un reddito da locazione di circa 4 milioni e un rendimento stabilizzato netto del 5,6% a partire dal 2019.