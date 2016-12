Codacons, decreto salva risparmio costa 333 euro a cittadino

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 14:24

"Il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e il decreto salva-risparmio varato dal Governo peseranno come un macigno sulla collettività, mettendo ancora una volta le mani dello Stato nelle tasche delle famiglie per aiutare le banche". Questa la dichiarazione rilasciata oggi dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che commentando le ultime novità sul caso Monte dei Paschi di Siena sottolinea come i "20 miliardi di euro saranno trasferiti dalle tasche della collettività a quelle delle banche" Secondo Rienzi, inoltre, il decreto salva-risparmio rischia di pesare sulle tasche della collettività, "determinando un costo pari a 333 euro a cittadino, neonati compresi, e salvando chi di fatto è responsabile della crisi del sistema bancario italiano".