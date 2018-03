Cnh: si dimette a.d. Richard Tobin, Neilson nominato ceo ad interim

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Cambia al vertice per Cnh Industrial. Il gruppo ha annunciato che Richard Tobin si è dimesso dalla carica di amministratore delegato e direttore del gruppo "per perseguire - si legge in una nota - una nuova opportunità". Le dimissioni di Tobin saranno effettive dal prossimo 27 aprile, dopo la presentazione dei risultati finanziari della società per il trimestre fiscale che termina il 31 marzo 2018. Nel frattempo il consiglio di amministrazione ha già nominato Derek Neilson come ceo ad interim e ha fatto sapere che "procederà all'individuazione di un nuovo ceo". Neilson ha quasi vent’anni di esperienza con Cnh Industrial e attualmente ricopre il ruolo di chief operating officer Emea insieme a quello di president, commercial vehicles products segment.