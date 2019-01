Cnh, novità al vertice: lascia presidente brand Iveco

Daniela La Cava 15 gennaio 2019 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Cambiamenti al vertice per Cnh Industrial. La società ha annunciato che Pierre Lahutte si è dimesso, con effetto immediato, dal ruolo di brand president Iveco. Al suo posto Gerrit Marx, di recente nominato presidente del segmento Commercial and Speciality Vehicles di Cnh Industrial.Nella nota stampa la società ringrazia Pierre Lahutte "per aver guidato Iveco negli ultimi quattro anni e mezzo e per i suoi 21 anni di servizio in azienda, con incarichi nei brand New Holland Agriculture, Iveco Bus, Heuliez Bus e Iveco, e gli augura il meglio per il suo futuro".