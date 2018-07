Cnh industrial, contratto con Ibm per sviluppo infrastruttura digitale

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Cnh industrial ha annunciato di avere stipulato con Ibm un nuovo contratto pluriennale che mira a raggiungere i massimi livelli di efficienza e accrescere la propria concorrenzialità in tutti i processi del core business. Questa partnership a lungo termine con Ibm consentirà a Cnh Industrial di usufruire della tecnologia di rete Blockchain per il controllo e l’ottimizzazione delle proprie attività globali. Inoltre, accrescerà i livelli di performance e di flessibilità dell’infrastruttura Ict aziendale e la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del business e a volumi superiori Tra i settori direttamente interessati da questo potenziamento, si legge in una nota, figurano la supply chain e la gestione scorte del servizio ricambi Parts & Service della società, che sarà in grado di fornire ai clienti prestazioni con livelli di eccellenza superiori. "L’approntamento della piattaforma IT e il supporto da essa offerto consentono a Cnh Industrial di ottimizzare i livelli di flessibilità, redditività dei costi, resilienza operativa e congruità nello svolgimento della propria attività, al fine di fornire servizi di eccellenza ai propri clienti", precisa il gruppo.