Cnh: Iveco Bus consegna 900 autobus in Brasile allo stato di Minas Gerais

Daniela La Cava 18 giugno 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Iveco Bus, brand di Cnh Industrial, ha già iniziato la consegna dei 900 autobus, appartenenti alle gamme prodotto CityClass, WayClass, SoulClass e SeniorClass, in Brasile allo stato di Minas Gerais. Lo rende noto Cnh Industrial in un comunicato sottolineando che "il contratto segna un’altra pietra miliare nello sviluppo di Iveco Bus in America Latina e in particolare in Brasile". In particolare, si legge nella nota, Iveco Bus è stato lanciato nell’area sudamericana nel 2014 e offre una gamma completa di veicoli completi e telai progettati per le specifiche esigenze locali.