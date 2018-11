Cnh Industrial vuole ottimizzare attività e processi, stretto accordo con Accenture

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial ha firmato un nuovo accordo quinquennale con Accenture, una delle principali società di servizi IT, al fine di semplificare i propri servizi di gestione delle applicazioni e ottimizzare ulteriormente le proprie attività. Il nuovo accordo prevede l'introduzione di intelligenza artificiale, automazione potenziata, strumenti cognitivi e funzioni di assistenza agli utenti, con l'obiettivo di incrementare il livello dei servizi forniti e generare efficienze nei prossimi cinque anni. "Questa nuova partnership porterà significative efficienze all'interno dell'organizzazione ICT nei prossimi cinque anni - si legge nella nota stampa - Ciò consentirà di liberare risorse per concentrarsi nuovamente sulle principali iniziative di offerta digitale ai clienti finali, in primo luogo i veicoli connessi, le soluzioni di assistenza e il precision farming avanzato".