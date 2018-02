Cnh Industrial stringe collaborazione con Microsoft per offrire veicoli industriali connessi

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial e Microsoft hanno annunciato oggi unna collaborazione strategica su un nuovo progetto di trasformazione digitale, volto a sostenere i clienti dei brand agricoli globali di Cnh Industrial, Case IH e New Holland Agriculture, e del suo marchio di veicoli commerciali veco con servizi tecnologici potenziati. Nello specifico, si tratta di una Service Delivery Platform, supportata dalla piattaforma cloud di Microsoft, che consentirà di accedere facilmente ai dati dei veicoli per garantire una maggiore efficienza, una manutenzione predittiva più semplice e più vantaggi per la produttività complessiva. I clienti potranno monitorare tutta una serie di parametri, dalla meccanica interna alle valutazioni dello stile di guida, beneficiando di una manutenzione proattiva e migliorando così il tempo di operatività complessiva del veicolo. Tra gli altri vantaggi anche il monitoraggio dei consumi di carburante.