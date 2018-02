Cnh Industrial, stretta alleanza con The Climate Corporation per servizi di condivisione dati

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial e The Climate Corporation, un’affiliata di Monsanto, hanno annunciato oggi una alleanza per la condivisione dei dati, al fine di aiutare gli agricoltori attraverso una rappresentazione in tempo reale della situazione agronomica e le relative soluzioni per i processi decisionali. I brand Case IH e New Holland Agriculture consentiranno ai propri clienti una condivisione continua, dettagliata e in tempo reale dei dati relativi ai macchinari con The Climate Corporation, al fine di migliorare la produttività e l’efficienza in campo.