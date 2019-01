Cnh Industrial: nuova struttura organizzativa per 'accelerare crescita e redditività'

Daniela La Cava 14 gennaio 2019 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial lancia una nuova struttura organizzativa per accelerare crescita e redditività a livello globale. E lo fa attraverso il rinnovo della propria struttura organizzativa e il rafforzamento e la focalizzazione del proprio Global Executive Committee (Gec). Il Gec, si legge in una nota, è l’organismo decisionale di Cnh Industrial responsabile della supervisione dell’andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.È previsto innanzi tutto "il rafforzamento della struttura organizzativa della societa", focalizzata sui suoi cinque segmenti operativi globali (Agriculture, Commercial & Specialty Vehicles, Construction, Powertrain e Financial Services) supportata da funzioni globali dedicate alle aree chiave di sinergia e sviluppo. Si accresce inoltre il focus sui clienti, favorendo l’iniziativa imprenditoriale e l’agilità operativa dei segmenti unitamente ad una ancor maggiore centralità della supply chain e dell’innovazione. È infine prevista una ulteriore espansione nella digitalizzazione, nell’automazione e nei sistemi di propulsione alternativa.La società precisa che "l’implementazione di questi cambiamenti organizzativi si svilupperà nei prossimi mesi e includerà lo sviluppo di un piano industriale strategico di Cnh Industrial basato sulla nuova struttura e guida organizzativa".