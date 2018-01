Cnh Industrial: nel IV trimestre onere straordinario di 125 mln dollari per riforma fiscale Usa

Valeria Panigada 26 gennaio 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial stima che il risultato netto per il quarto trimestre del 2017 includerà un onere non cash fino a 125 milioni di dollari legato alla riforma fiscale Usa. Nel dettaglio, l'onere si riferisce all'imposta sugli utili accumulati dalle controllate estere, allo storno di attività/passività per imposte differite e alla svalutazione di attività. Il gruppo ha fatto sapere anche di aver deciso di deconsolidare le sue attività in Venezuela a seguito del perdurare delle condizioni di difficoltà del paese, incluso il persistere delle restrizioni valutarie che impediscono qualsiasi pagamento estero. Questa decisione comporterà un onere di circa 90 milioni di dollari che impatteranno sui risultati del gruppo. I conti di Cnh Industrial relativi al quarto trimestre del 2017 e all'intero 2017 verranno diffusi il prossimo 30 gennaio.