Cnh Industrial in luce a Piazza Affari, 2016 atteso in linea con i target del management

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial si porta alla ribalta del principale listino italiano con uno scatto del +2,61% a 8,425 euro. Questa mattina tutti i titoli della galassia Agnelli registrano un andamento positivo: Fca guadagna lo 0,8% a 9,26 euro ed Exor avanza dello 0,6% a 41,95 euro. Ferrari piatta a 56,6 euro.



Per Cnh Industrial mercoledì 3 gennaio il broker Evercore aveva alzato il target price a 9,50 dollari (9 euro circa) da 7,5 dollari, confermando il giudizio Hold. Secondo gli analisti il 2016 dovrebbe chiudersi rispettando le linee guida delineate dal management ad inizio anno. In particolare, ricavi netti industriali fra i 23 e 24 miliardi di dollari, con un margine operativo tra 5,2 e 5,8 per cento, e indebitamento netto industriale fra i 2 e i 2,3 miliardi di dollari.



Fra gli analisti censiti da Bloomberg che coprono il titolo 4 consigliano l’acquisto, 10 il mantenimento in portafoglio e 6 la vendita del titolo. Il target price medio riportato da Bloomberg è pari a 7,5 euro, che alle quotazioni attuali del titolo esprime un rendimento potenziale negativo di circa il -11 per cento.