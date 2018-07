Cnh Industrial corre in Borsa dopo trimestrale, mercato apprezza revisione al rialzo target 2018

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial ha annunciato i risultati del secondo trimestre 2018 che vedono i ricavi consolidati aumentare del 15% a 8 miliardi di dollari, mentre i ricavi di vendita netti delle attività industriali sono cresciuti del 16% a 7,58 miliardi (consensus Bloomberg a 7,16 miliardi). Nel trimestre in esame l'utile netto è balzato del 73% a 408 milioni, ovvero 0,29 dollari per azione. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, i profitti hanno raggiunto quota 397 milioni, battendo le attese del mercato pari a 280,3 milioni. L’indebitamento netto industriale è pari a 1,3 miliardi al 30 giugno 2018, in riduzione di 0,6 miliardi rispetto al 31 marzo 2018 "per effetto di una solida generazione di cassa dalle attività operative nel trimestre, in miglioramento del 58% rispetto al secondo trimestre del 2017".A seguito del continuo miglioramento della redditività nel secondo trimestre del 2018, il gruppo ha deciso di rivedere gli obiettivi per il 2018: ricavi netti delle attività industriali invariati a circa 28 miliardi di dollari; un utile per azione adjusted aumentato tra 0,67 e 0,71 dollari per azione; e indebitamento netto industriale a fine 2018 migliorato tra 0,7 e 0,9 miliardi di dollari. Numeri e indicazioni che hanno messo le ali al titolo Cnh in Borsa, dove mostra un rialzo di oltre il 6% a 9,55 euro.