Cnh Industrial: bonus nella busta paga di febbraio per i dipendenti italiani

I dipendenti italiani di Cnh Industrial riceveranno a febbraio un bonus in busta paga, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal contratto specifico di lavoro. Nel dettaglio riceveranno importi medi di circa 1.100 euro i lavoratori degli stabilimenti di Brescia Mezzi Speciali, Foggia, Jesi, Lecce e San Mauro; i dipendenti di Jesi, insieme a quelli di Suzzara e Torino Motori. Anche il personale non appartenente ai siti produttivi vedrà un aumento del premio rispetto all’anno scorso.I risultati 2018 variano a seconda delle performance realizzate da ogni singola unità produttiva così come misurate dal sistema WCM (World Class Manufacturing). Nel 2018 tutti i siti produttivi di CNH Industrial in Italia coinvolti nel programma WCM hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto all’erogazione del bonus. Inoltre, nel corso dell’anno, due stabilimenti hanno conseguito un nuovo livello WCM, rispettivamente Brescia Mezzi Speciali il livello Bronzo e Jesi il livello Argento.