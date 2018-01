Cnh Industrial: Iveco Defence Vehicles vince due contratti da forze armate tedesche e romene

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Iveco Defence Vehicles, marchio di Cnh Industrial per i veicoli per la difesa, ha annunciato oggi due importanti contratti firmati a dicembre 2017 dalle forza armate tedesche e romene. Nel dettaglio, il primo riguarda una commessa da parte di BwFuhrpark Service per una nuova flotta di automezzi militari medi 4x4 multiuso per l’esercito tedesco. L'ordine prevede la consegna di 280 automezzi Eurocargo entro il 2018. Il secondo contratto è stato sottoscritto con il ministero della Difesa romeno, che ha commissionato alla controllata di Cnh Industrial un ordine di 173 veicoli militari logistici, da consegnarsi entro il 2018. I dettagli finanziari dei due contratti non sono stati precisati.