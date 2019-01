Claudio Borghi: "Dati Bankitalia sul PIL si riferiscono al 2018 e al periodo pre-manovra"

Alessandra Caparello 18 gennaio 2019 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Scrolla di dosso qualsiasi responsabilità del governo giallo-verde in merito ai dati resi noti oggi da Bankitalia il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. “I rischi di recessione evidenziati da Bankitalia nella nota di oggi si riferiscono al 2018 e al periodo pre-manovra e confermano la necessità di una manovra espansiva". Così in una nota. "Se l'economia europea e mondiale dopo anni di forte crescita, che i Governi precedenti non hanno saputo cogliere, ha iniziato un periodo di contrazione è necessario reagire incrementando la domanda interna in modo da compensare il possibile calo dell'export. Ci auguriamo che l'Italia di fronte a questa nuova sfida possa parlare con una voce sola e che anche la Banca d'Italia si attivi difendendo in ogni sede europea le scelte del Governo per rilanciare l'economia'.