Clabo: vendite (prelim.) in forte crescita in Germania nel primo semestre

Daniela La Cava 22 giugno 2017 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato Aim Italia, ha comunicato che l’organo amministrativo di Clabo Deutschland GMBH ha deliberato l’ampliamento della sede operativa di Monaco per dotarla degli spazi necessari alla creazione di un magazzino prodotti finiti. Tale decisione, spiega la società in un comunicato, è stata presa nell’ambito delle azioni volte ad assecondare la crescita del gruppo Clabo sul mercato tedesco attraverso la disponibilità di prodotti in pronta consegna a partire dal mese di novembre 2017.È stato contestualmente analizzato l’andamento delle vendite nel mercato tedesco. Nel primo semestre 2017, i dati preliminari mostrano una previsione di aumento dei ricavi per oltre il 50%, che si attesteranno a quota 2 milioni di euro rispetto agli 1,3 milioni del primo semestre 2016. Inoltre, grazie alla ampliata struttura logistica, già entro la fine del secondo semestre 2017 sarà possibile iniziare la commercializzazione di alcuni modelli del marchio Easy Best (marchio recentemente acquisito da Clabo in Cina) di segmento “entry level” fortemente richiesti dalla rete vendita del gruppo Clabo.