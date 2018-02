Clabo si rafforza negli Usa, siglato accordo di partnership con Howard McCray

Valeria Panigada 22 febbraio 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società specializzata nel settore delle vetrine espositive quotata sul listino Aim Italia, ha sottoscritto un accordo preliminare vincolante per acquistare il 51% di Howard McCray, con sede a Philadelphia, al prezzo di 2,1 milioni di dollari, vale a dire circa 1,7 milioni di euro. L'acquisizione avverrà in parte in denaro, utilizzando la liquidità a disposizione di Clabo, e in parte con azioni. L'acquisizione permetterà al gruppo di Jesi di rafforzare la sua presenza Oltreoceano e di ottenere risparmi a seguito dell'accorpamento delle attività californiane del gruppo con Howard McCray. Clabo stima infatti ricavi pari a 60 milioni di euro già nel 2018 e risparmi per circa 600mila euro già nel primo anno di attività. Il closing dell'operazione è previsto per marzo.