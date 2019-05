Clabo scatta a Piazza Affari: +8% dopo conti primo trimestre 2019

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Rally di Clabo a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2019. Il titolo del gruppo attivo nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, avanza di oltre l'8% a 1,82 euro.La società di Jesi, quotata sull'Aim Italia, ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con vendite nette che sono salite del 19,6% a 13,5 milioni di euro, mentre l'Ebitda è balzato a 1,8 milioni (+32,7% a/a). Il portafoglio ordini consolidato al termine del trimestre si è attestato a 6,2 milioni, in crescita del 14,8% rispetto al 31 marzo 2018."Il primo trimestre 2019 mostra in pieno il potenziale del nuovo perimetro di Gruppo al netto degli effetti delle operazioni straordinarie che avevano caratterizzato in modo significativo i risultati dei primi tre mesi degli scorsi due esercizi. Il trend di crescita delle vendite prosegue in modo deciso, soprattutto sui mercati asiatici e nordamericani", commenta Pierluigi Bocchini, presidente di Clabo. "Siamo fiduciosi di poter rispettare i numeri del nostro piano industriale sia in termini di profittabilità che di generazione di cassa", conclude il manager.