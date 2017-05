Clabo: outlook rivisto al rialzo dopo operazioni in Cina, ricavi al 2020 oltre 58 mln

Valeria Panigada 26 maggio 2017 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società quotata sul listino Aim Italia specializzata nel settore delle vetrine espositive professionali, ha rivisto al rialzo il piano industriale, dopo l'acquisizione di Qingdao Easy Best Refrigeration e degli sviluppi che l’operazione ha avviato sul mercato asiatico. Il gruppo di Jesi ora prevede ricavi al 2020 per oltre 58 milioni di euro, contro i 52 milioni stimati in precedenza. L'Ebitda dovrebbe salire a 9,6 milioni (contro gli 8 del piano precedente), mentre l'Ebit è visto al 2020 pari a 4,6 milioni (dai 4,2 milioni di prima). L'aumento del cash flow permetterà di migliorare la posizione finanziaria netta che dovrebbe scendere al 2020 attestandosi a circa 12 milioni di euro dagli attuali 17 milioni di euro.