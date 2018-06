Clabo: controllata cinese Easy Best fornitore certificato da parte di Starbucks

Daniela La Cava 12 giugno 2018 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, comunica che la controllata cinese Qingdao Clabo Easy Best ha ottenuto la qualifica di fornitore certificato da parte di Starbucks. La controllata cinese è così ora nella lista dei potenziali fornitori di Starbucks per la fornitura delle vetrine refrigerate presenti nelle oltre 28.000 caffetterie della catena americana."Stiamo lavorando con lo staff asiatico di Starbucks da oltre un anno ed essere rientrati nella lista dei fornitori certificati da parte del colosso americano ci apre prospettive davvero molto interessanti - dichiara Pierluigi Bocchini, presidente esecutivo di Clabo -. Al momento non siamo in grado di dire quale sarà il passo successivo nello sviluppo della relazione commerciale con Starbucks, ma sono ragionevolmente convinto che gli sforzi fatti saranno a breve ripagati. Al momento, comunque, stiamo dialogando con Starbucks Asia e verosimilmente sarà da quell’area del mondo che potrà iniziare lo sviluppo commerciale del nuovo prodotto”.