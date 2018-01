Clabo, accordo di fornitura di vetrine per 10 nuovi punti vendita di Seven Senses in Cina

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società quotata sul listini Aim Italia, ha fatto sapere ieri sera che la sua controllata cinese Easy Best ha concluso un accordo commerciale con la catena di gelaterie e pasticcerie cinese Seven Senses per la fornitura delle vetrine relativamente a 10 nuove aperture programmate per i primi mesi del 2018. Il valore dell'accordo si aggira intorno ai 1,5 milioni di renminbi, vale a dire 192mila euro. "Chiudiamo il 2017 in Cina con un buon accordo commerciale e ordini in crescita del 15% rispetto all'anno precedente", ha commentato il presidente esecutivo di Clabo.