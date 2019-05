Cisco crea a Milano centro dedicato a cybersecurity e a privacy. Apertura prevista nel 2020

Daniela La Cava 9 maggio 2019 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Cisco ha annunciato di avere in progetto l'apertura a Milano di un nuovo Centro di Eccellenza e Co-Innovazione Cisco, dedicato a cybersecurity e privacy. Il centro, la cui apertura è prevista nel 2020, si focalizzerà sugli aspetti chiave della cybersecurity nelle supply chain complesse, tecnologie IoT, infrastrutture nazionali critiche quali utility, smart grid e 5G – e sull’integrazione della sicurezza nei servizi digitali pubblici.Inoltre, continuando a collaborare con la comunità degli innovatori italiani, il Centro connetterà le aziende più innovative con Cisco DevNet, una piattaforma usata da oltre 500mila sviluppatori. "Questo permetterà a sviluppatori e ingegneri di rete - spiega la nota - di acquisire competenze per programmare soluzioni IoT affidabili che interagiscano con infrastrutture programmabili sicure"."Oggi la digitalizzazione di aziende e Paesi accelera, con una trasformazione basata sui dati che cambia il modo di operare e i modelli di business. I dati sono al cuore della digitalizzazione e devono essere protetti”, afferma Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia. “Questo centro di co-innovazione, dedicato alle tecnologie più innovative per la privacy e la cybersecurity, è un tassello fondamentale del nostro impegno complessivo a supportare la digitalizzazione in Italia con il nostro programma Digitaliani".