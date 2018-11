Circle: valore della produzione +20% ed Ebitda +38% nei primi 9 mesi

simone borghi 27 novembre 2018 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Il CdA di Circle, società a capo dell’omonimo gruppo specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha esaminato i principali parametri economici dei primi nove mesi del 2018.In particolare, al 30 settembre 2018, il valore della produzione ammonta a circa 3,65 milioni di euro con un incremento pari a circa il 20% rispetto a nove mesi del 2017 mentre l’Ebitda è stato di 1 milione (in crescita del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), Ebit pari a 0,7 milioni (in crescita del 35% considerati anche i costi per la IPO).In seguito al debutto sul mercato AIM Italia avvenuto lo scorso 26 ottobre, Circle punta a rafforzare e sviluppare il portfolio prodotti; espandersi all’estero e consolidare la propria presenza sui mercati stranieri già presidiati (prevalentemente nell’area Med e nell’Est Europa) oltre ad entrare in nuovi mercati tra cui nel Middle East; crescere per linee esterne attraverso M&A di altre società attive nel business della digitalizzazione della supply chain.