Circle: al fianco della Commissione Europea per il piano delle Autostrade del Mare

28 gennaio 2019 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Circle, gruppo specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, affiancherà la Commissione Europea (DG MOVE) e il Coordinatore delle Autostrade del Mare nello sviluppo del piano per le Autostrade del Mare “MoS Implementation Plan 2019-2022”.Più in particolare, Circle, insieme ai partner ADS Insight e ISL, si è aggiudicata un tender del valore complessivo di 660mial euro per supportare la DG MOVE attraverso uno studio mirato a identificare le aree prioritarie fondamentali sulle Autostrade del Mare.Il nuovo progetto, che ha una durata di 42 mesi, si aggiunge alle altre importati commesse acquisite recentemente da Circle in ambito europeo, a partire dalla Gara per le attività di consulenza tese a contribuire alla definizione dei requisiti dello Sportello Unico Marittimo.La notizia ha fatto scattare gli acquisti sul titolo che segna un rialzo di oltre il 5% a 3,52 euro, una performance decisamente migliore dell’indice Ftse Aim Italia (+0,5%).