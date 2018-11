Cina, presidente Xi Jinping si scaglia contro protezionismo: 'Apriremo mercati al mondo'

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2018 - 07:23

"La Cina aprirà i suoi mercati al mondo". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel discorso di apertura del China International Import Expo, l'evento dedicato alle importazioni globali che durerà tutta la settimana, e che cercherà di promuovere la Cina presentandola al mondo come campione di globalizzazione.Nel suo discorso, a dispetto dello spettro della guerra commerciale Usa-Cina, il presidente cinese si è detto contrario a ogni forma di protezionismo, auspicando minori barriere commerciali e mercati più aperti.Xi ha affermato che la Cina taglierà ulteriormente i dazi doganali sulle proprie importazioni, stimolando il potenziale di un import maggiore.Il tentativo del presidente cinese di smorzare i timori dei mercati non ha tuttavia sortito alcun effetto positivo sull'azionario cinese, con Hong Kong in perdita fino a -2,4% e Shanghai -1% circa.