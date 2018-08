Cina: Cdp e Intesa Sanpaolo al sostegno delle imprese

Alessandra Caparello 27 agosto 2018 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Intesa SanPaolo e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina e delle imprese con sede in Cina controllate da realtà italiane.La firma è avvenuta oggi in occasione della missione in Cina del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. L’accordo prevede anche l'individuazione di strumenti idonei a soddisfare le esigenze di accesso al credito in favore delle imprese italiane in Cina e la promozione, presso le aziende clienti di Intesa Sanpaolo, della gamma di prodotti e servizi offerti da Sace-Simest.