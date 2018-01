Ces 2018: StMicroelectronics conferma obiettivi trimestrali. Conti in calendario il 25 gennaioc

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Apre ufficialmente oggi il Consumer Electronics Show (CES), l'appuntamento tecnologico dell'anno durante il quale vengono presentate le principali novità per il mercato. E ieri proprio dal Ces l'italo-francese StMicroelectronics ha confermato gli obiettivi per il quarto trimestre e ha annunciato che pubblicherà i risultati del quarto trimestre e dell'intero 2017 prima dell’apertura delle contrattazioni delle Borse europee il prossimo 25 gennaio. "Nessuno spunto operativo dalla presentazione che si è focalizzata sul riepilogo dei driver principali di crescita ossia smart driving, internet of things (automazione industriale, domotica, realtà virtuale, applicazioni per smartphones)", commentano gli esperti di Equita che confermano la raccomandazione "hold" (tenere in portafoglio) sul big dei chip.