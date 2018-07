Cerberus lavora su offerta per NPL e piattaforma sofferenze di Banco BPM (Reuters)

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 08:25

Cerberus Capital Management sta lavorando a presentare una offerta sugli npl e la piattaforma di gestione delle sofferenze di Banco Bpm. Lo ha riferito, stando a quanto riporta Reuters, il senior advisor per l'Europa del fondo Usa, Roberto Nicastro."Stiamo lavorando come altri, la scadenza non è ancora avvenuta. Non c'è stata ancora una presentazione dell'offerta", ha detto Nicastro, parlando a margine dell'evento sulla data-driven economy organizzato da Cerved.Secondo quanto riferito da diverse fonti, la scadenza per le presentazioni delle offerte è fissata per il 10 luglio.