Ceramiche Ricchetti, firmato accordo d’investimento finalizzato al rilancio

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

E' stato raggiunto l'accordo per rilanciare il gruppo Ceramiche Ricchetti. QuattroR SGR, Fincisa e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fioranohanno firmato un accordo finalizzato all’acquisizione del controllo da parte di QuattroR SGR di Gruppo Ceramiche Ricchetti ad un prezzo di 0,215 euro per ciascuna azione. "L’operazione - si legge nella nota odierna - è stata condivisa per supportare il rilancio della società ed assicurare il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della stessa".Fincisa e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano sono società indirettamente controllate dalla famiglia Zannoni e sono titolari di una partecipazione complessiva pari al 62,414% del capitale sociale di Ceramiche Ricchetti, quotata a Piazza Affari.