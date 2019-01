Ceramiche Ricchetti al fondo Quattror, rilancio con investimenti per 50 mln

Titta Ferraro 2 gennaio 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

La maggioranza del 62% del Gruppo Ceramiche Ricchetti è passata sotto il controllo di QuattroR SGR, società di gestione del risparmio indipendente fondata con l’obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni in temporanea crisi finanziaria.L'accordo prevede il risanamento con gli istituti di credito finanziatori della società; il rafforzamento patrimoniale di Ceramiche Richetti grazie a un aumento di capitale pari a circa 41 milioni di euro e riduzione dell’indebitamento finanziario per circa 34 milioni di euro; e la condivisione del progetto di risanamento insieme alla famiglia Zannoni, che coinveste nel progetto.Al via il rilancio del Gruppo con un nuovo piano industriale 2019-2023 che prevede investimenti di oltre 50 milioni di Euro. La realizzazione del piano industriale sarà guidata dall’Amministratore Delegato Maurizio Piglione e dal Direttore Generale Matteo Davoli, professionisti con eccellente trackrecord e profonde competenze sia nel settore della ceramica che nei processi di ristrutturazione e rilancio aziendali. Oltre alla crescita organica, il Gruppo valuterà anche la possibilità di eventuali acquisizioni in considerazione del consolidamento in atto nel settore della ceramica.