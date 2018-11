Centrale del Latte d'Italia rafforza partnership strategica con Alibaba

Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

A un anno dall’avvio della partnership, Centrale del Latte d’Italia rafforza il proprio sodalizio con il colosso dell'e-commerce Alibaba rafforzando la propria presenza in Cina. Il gruppo ha aperto il suo primo flagship store virtuale cinese su Tmall, la più grande piattaforma business to consumer di e-commerce del gruppo Alibaba, che garantisce l’accesso a un mercato potenziale di 576 milioni di consumatori attivi annuali. Non solo. Centrale del Latte è anche entrata nelle catene della grande distribuzione tradizionali Hema e RT-Mart, recentemente integrate all’interno del gruppo Alibaba.“Siamo molto soddisfatti della partnership che ci lega da oltre un anno ad Alibaba”, ha dichiarato Marco Luzzati, direttore commerciale di Centrale del Latte d’Italia, ricordando che in soli dodici mesi il gruppo ha venduto oltre 1,5 milioni di litri di prodotti. Oggi le esportazioni rappresentano quasi il 3% del fatturato annuo di gruppo, che si pone come obiettivo quello di raggiungere entro il 2020 la quota del 10% del fatturato annuo.