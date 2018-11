Cellularline firma accordo con Samsung per distribuzione accessori per smartphone e tablet

simone borghi 27 novembre 2018 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Cellularline distribuirà la gamma di accessori Samsung per smartphone e tablet nel mercato italiano con decorrenza immediata. L’accordo, non esclusivo, riguarderà i canali Consumer Electronics, Mass Merchandising e Telco e avrà impatto positivo sul fatturato dal primo trimestre dell’esercizio finanziario 2019.Cellularline si occuperà non solo della distribuzione, ma anche della valorizzazione dell’esposizione di gamma presso i retailer, dell’ottimizzazione delle vendite e della pianificazione dell’approvvigionamento.