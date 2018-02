Cdp: joint venture con Talent Garden, hub in Silicon Valley per innovazione imprese italiane

Daniela La Cava 13 febbraio 2018 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Talent Garden, la piattaforma di networking e formazione per l’innovazione digitale, hanno intenzione di creare una joint venture per favorire - attraverso un collegamento diretto con la Silicon Valley - innovazione e trasferimento tecnologico per le imprese italiane più dinamiche. Il progetto, si legge in un comunicato congiunto, prevede la realizzazione di un Italian Innovation Hub in California, quale spazio fisico a San Francisco che le aziende possano sfruttare per entrare in contatto con i principali player a livello globale nei vari settori di interesse per il mercato italiano.L'obiettivo della joint venture, gestita operativamente da Cdp e Talent Garden, è quello di essere un punto di riferimento del “Sistema Italia” sul modello di una piattaforma aperta a tutte le istituzioni e i player attivi nella promozione dell’Italia all’estero e operanti nel supporto all’innovazione. Inoltre, l’Italian Innovation Hub permetterà di canalizzare verso l’Italia iniziative imprenditoriali nate in Silicon Valley che possono trovare nel nostro Paese, grazie alla competitività del nostro sistema produttivo, una porta di ingresso per l’Europa.Il progetto è aperto a università, imprese, istituzioni, e in generale a tutti i soggetti che possano generare valore per il sistema produttivo. L’obiettivo dei prossimi mesi è il coinvolgimento delle realtà interessate che possano esprimere la loro adesione al progetto. L’apertura dell’Hub è prevista per la fine dell’anno.